Dinamo Zagabria-Milan, match valido per quinta giornata del Gruppo E di Champions League, , match valido per quinta giornata del Gruppo E di è terminato sul punteggio di 0-4, frutto della reti di Gabbia, Leao, Giroud e dell'autogol di Ljubičić . La gara è stata arbitrata dal polacco Szymon Marciniak Con questo risultato il Milan si porta al secondo posto del girone e ha il destino per il passaggio del turno nelle proprie mani. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Dinamo Zagabria

Livaković 6,5; Ristovski 5,5 (57' Spikić 5,5), Šutalo 4, Perić 5,5; Moharrami 5,5, Ivanušec 5, Mišić 5,5 (75' Bulat 6), Ademi 5 (57' Baturina 5), Ljubičić 4,5; Oršić 5,5 (75' Bockaj 6); Petković 6 (57' Drmić 5,5). All.: Čačić 5.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6 - Sempre attento nelle occasioni in cui è chiamato in causa.

Pierre KALULU 6 - Partita ordinata, con qualche scorribanda in avanti e un bel cross per Giroud. Solido.

Matteo GABBIA 7 - A inizio gara si distingue per un salvataggio quasi sulla riga, poi si prende la scena segnando il primo gol in Champions della carriera con un gran tuffo. In generale ottima prova anche a livello difensivo.

Simon KJAER 6,5 - Perić gli nega un gol in avvio, poi mura Ristovski con grande senso della posizione. Gioca bene d'anticipo, comando la difesa con autorità e spegne le velleità di Oršić e compagni.

Theo HERNANDEZ 6 - Meno dirompente del solito in fase offensiva, si deve occupare di qualche folata croata dalle sue parti. Ma non si scompone e tiene botta senza scomporsi (70' Fode BALLO-TOURÈ 6 - Venti minuti tranquilli).

Ismaël BENNACER 6,5 - Meno appariscente del compagno di reparto, ma prezioso come sempre come schermo davanti alla difesa (dal 70' Tommaso POBEGA 6 - Entra con voglia e segnerebbe ancora alla Dinamo, ma Origi era in fuorigioco).

Sandro TONALI 7 - Assist per Gabbia con una punizione precisa. Spettacolare nelle due fasi. un muro in interdizione, ma bravo anche a rilanciare l'azione con qualità e testa. Si procura anche il rigore. Gigante del centrocampo.

Ante REBIC 6 - Nel primo tempo fa troppa confusione, pur giocando con generosità. Cresce nella ripresa e va più volte vicino al gol, ma non è fortunato.

Charles DE KETELAERE 5 - Parte discretamente con una buona iniziativa che imbecca Giroud, svaria sulla trequarti e non dà punti riferimento. Poi, però, si estrania completamente dal match. Uno squillo nel secondo tempo, ma è davvero troppo poco. Ammonito e sostituito (dal 52' Rade KRUNIC 6 - Entra e partecipa alla festa rossonera della ripresa, anche se nel finale si mangia un gol).

Rafael LEAO 7 - Svagato e poco cattivo per un tempo, poi si inventa un gol dei suoi (con compartecipazione di una difesa non impeccabile) e da lì si diverte con tocchi magici e ritrovata qualità. Propizia anche l'autogol con un'altra accelerazione bruciante (dal 70'Junior MESSIAS 6 - Poco da segnalare nei minuti in cui è in campo).

Olivier GIROUD 6,5 - Freddo sul rigore come all'andata, cerca con insistenza il gol anche su azione ma Livaković gli nega la doppietta.

All. Stefano PIOLI 6,5 - Missione compiuta su un campo che aveva visto cadere il Chelsea e qualificazione quasi in ghiaccio. Altra grande prestazione di squadra dei suoi.

