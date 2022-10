in favore degli uomini di Pioli. I rossoneri espugnano il Maksimir, fortino sulla quale soglia quest’anno erano inciampate ottavi di finale. Dinamo Zagabria-Milan, match valido per il quinto turno del gruppo E di Champions League, è terminato 4-0 I rossoneri espugnano il Maksimir, fortino sulla quale soglia quest’anno erano inciampate Chelsea (1-0) e Salisburgo (1-1), rilanciando all’ultima giornata la propria candidatura per gli

basterà un solo punto per festeggiare. Un appuntamento, quello con la fase successiva della coppa dalle grandi orecchie, a cui il Diavolo manca dal 2014. Nella gara di settimana prossima contro il Salisburgo – che stasera è affondato 2-1 contro il Chelsea

A San Siro dunque, gli uomini di Pioli partiranno forti del sorpasso maturato proprio questa sera: la classifica li vede secondi nel girone a quota 7 punti contro i 6 degli austriaci. Se le quattro vittorie consecutive in campionato hanno aiutato a riassorbire la botta inflitta dal Napoli, il bis ai danni dei croati (all’andata finì 3-1 per i rossoneri) smaltisce le tossine del doppio scossone in salsa blues (0-3 e 0-2 in rapida successione).

A sfibrare la marcia della corazzata croata – quest’anno imbattuta in campionato – è l’uomo che non ti aspetti: Matteo Gabbia, 23 anni da Busto Arsizio, firma il suo primo gol in Champions League alla seconda da titolare nella competizione. Al 39’ tocca a Tonali pennellare un cross col contagiri su calcio piazzato, ad innescare il tuffo del difensore rossonero che infila Livakovic di testa. Un blitz provvidenziale, che scaccia parte degli spettri attorno a un Milan fin qui fragile in trasferte europee.

Nella ripresa la bomba rossonera detona definitivamente, ponendo fine alla striscia di imbattibilità casalinga di 31 partite dei croati. Due progressioni di Leao conducono al 2-0 – al 50’ il portoghese trafigge Livakovic al culmine di una corsa poderosa - e al 4-0 – al 69’ Ljubicic insacca nella propria porta il suo assist in corsa. In mezzo, il rigore concretizzato da Olivier Giroud al 59’ dopo il fallo in area guadagnato da un Tonali più decisivo che mai. Una partita che sarebbe potuta finire persino con sei, sette gol di scarto visto le occasioni clamorose sprecate dai rossoneri sul finale. Ora Pioli può sorridere, il suo Milan è lanciatissimo su tutti i fronti.

Tabellino

DINAMO ZAGABRIA-MILAN 0-4

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livaković; Ristovski (59’ Spikic), Šutalo, Perić; Moharrami, Ivanušec, Mišić (76’ Bulat), Ademi (59’ Baturina), Ljubičić; Oršić (76’ Bockaj); Petković (59’ Drmic). All. Čačić.

MILAN (4-2-3-1): Tătărușanu; Kalulu, Gabbia, Kjær, Theo Hernández (71’ Ballo-Touré); Bennacer (71’ Pobega), Tonali; Rebić, De Ketelaere (51’ Krunic), Leão (71’ Messias); Giroud (81’ Origi). All. Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak.

Gol: 39’ Gabbia (M), 50’ Leao (M), 59’ Giroud rig. (M), 69’ Ljubicic aut. (D)

Assist: Tonali (M)

Ammoniti: Ademi (D), De Ketelaere (M)

La cronaca in 11 momenti chiave

28’ - REBIC CI PROVA, MISIC SALVA TUTTO! Tonali recupera una palla vagante al limite, serve l'imbucata di Rebic che in area colpisce a botta sicura: Misic lo mura con una scivolata perentoria!

32’ - LIVAKOVIC VOLA SU GIROUD! Colpo di testa del francese indirizzato sotto il sette, gran risposta del portiere avversario.

39’ - GOL, GABBIA PORTA IL MILAN IN VANTAGGIO! 1-0! Pennellata di Tonali da calcio piazzato, il difensore rossonero si tuffa in area col tempismo giusto e infila Livakovic di testa. Primo gol in Champions per il 23enne rossonero.

47’ - SI SCUOTE DE KETELAERE! Il belga piomba in area, carica il sinistro ma Peric lo neutralizza con una scivolata puntuale.

50’ - GOL, IL MILAN RADDOPPIA CON LEAO! Coast to coast del portoghese, che corre come un treno e spacca in due la difesa croata, finalizzando a tu per tu col portiere.

58’ - RIGORE PER IL MILAN! Ljubicic affossa Tonali in area e viene ammonito.

59’ - GOL! GIROUD SOTTO L'INCROCIO, TRIS MILAN! Livakovic intuisce, ma la conclusione è imparabile

66’ - GIROUD SFIORA LA DOPPIETTA! Aggancio in corsa a pochi passi da Livakovic; il portiere alza in corner.

69’ - POKER DEL MILAN! CLAMOROSO AUTOGOL DI LJUBICIC. La Dinamo Zagabria si scioglie definitivamente sull'ennesima progressioen di Leao, che solo in area serve un cross d'oro per Giroud... Il frnacese però manca l'impatto col pallone, favorendo il rimpallo maldestro di Ljubicic che sbilanciatissimo insacca nella propria porta.

84’ - KRUNIC SI DIVORA IL 5-0! Si apre un'autostrada per Krunic, che solo davanti al portiere si fa ipnotizzare. Livakovic devia in angolo.

89’ - REBIC NON TROVA LO SPECCHIO. Il Milan grazia ancora una volta la Dinamo. Questa volta è Rebic a trovarsi solo davanti al portiere. Il croato però apre troppo il tiro, che sfila a lato del palo.

Il migliore

Sandro TONALI - Assist per Gabbia con una punizione precisa. Spettacolare nelle due fasi. un muro in interdizione, ma bravo anche a rilanciare l'azione con qualità e testa. Si procura anche il rigore. Gigante del centrocampo.

Il peggiore

Robert LJUBICIC - Causa un rigore e un autorete. Serata stregata per lui.

