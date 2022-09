Calcio

Champions League - Juventus, Allegri: "Tolto Milik perchè soffrivamo in mezzo. Nessun confronto con società"

CHAMPIONS LEAGUE - Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 della sua Juventus in casa contro il Benfica.

00:01:37, 18 minuti fa