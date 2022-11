Milan-Salisburgo, match valido per la sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League, è terminato sul punteggio di 4-0 , frutto delle reti di Giroud (doppietta), Krunic e Messias. La gara è stata arbitrata dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Con questo risultato il Milan si qualifica agli ottavi di finale, mentre il Salisburgo retrocede in Europa League.

Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Ciprian TATARUSANU 6,5 - Non deve compiere interventi impossibili, questo no, però non perde mai la concentrazione sui tiri insidiosi di Sucic, Adamu e Sesko.

Pierre KALULU 7 - Strepitoso il suo intervento a corpo morto su Kjaergaard, da brividi quello su Okafor: il rigore ci poteva stare, eccome. In generale, superarlo stasera è quasi impossibile (dall'86' Matteo GABBIA s.v.)

Simon KJAER 6 - Da brividi una palla persa che costringe Kalulu al miracolo su Kjaergaard. Soffre i palloni messi in mezzo dagli austriaci nel primo tempo, prima di una ripresa più tranquilla.

Fikayo TOMORI 6,5 - Pure lui va un pochino in affanno in un primo tempo non semplice, crescendo però parallelamente al resto della squadra.

Theo HERNANDEZ 7,5 - Semplicemente ingiocabile quando parte con la palla incollata al sinistro. Inizia con un palo esterno, prosegue tra una sfrecciata e l'altra (dal 78' Fodé BALLO-TOURÉ s.v.)

Sandro TONALI 6,5 - Meno appariscente rispetto al compagno di reparto Bennacer, ma anche lui dà il proprio contributo. Suo l'assist da corner per il vantaggio di Giroud.

Ismael BENNACER 7,5 - Dominatore del centrocampo, tra un pallone recuperato e l'altro. Fondamentale. Gli manca solo un po' di precisione al tiro, ma glielo si può perdonare (dal 69' Tommaso POBEGA 6 - Pura gestione)

Ante REBIC 6,5 - Piuttosto impreciso in un primo tempo insufficiente. Rialza la testa nella ripresa, aprendo l'azione che porta al raddoppio di Krunic.

Rade KRUNIC 7 - Magari non si vede moltissimo, ma si sente. E quando ne ha la possibilità, trafigge il Salisburgo indirizzando la qualificazione verso Milano (dal 78' Charles DE KETELAERE s.v.)

Rafael LEÃO 7 - Atteso al varco dopo Torino, si conferma croce quando tiene palla senza mollarla mai, ma soprattutto delizia: Giroud, a segno grazie a lui, ne sa qualcosa. Solo la traversa gli nega il gol (dal 69' Junior MESSIAS 7 - Combattivo in fase di ripiegamento, lascia il segno nei secondi finali con un sinistro assolutamente pregevole)

Olivier GIROUD 8 - L'uomo dei gol pesanti, ancora una volta. La sua doppietta regala al Milan il pass per gli ottavi di finale: un mix di bravura, cinismo, senso del gol. E ne segnerebbe anche un altro, se non avesse un ginocchio in fuorigioco. Bestiale.

All. Stefano PIOLI 7 - Le scelte iniziali (Rebic, Krunic) gli danno ragione. Prepara bene la partita e si gode una qualificazione che mancava da nove anni.

Le pagelle del Salisburgo

Philipp KÖHN 5 - Impotente. O meglio: sul primo gol di Giroud potrebbe far qualcosina di più. Graziato dalla bandierina del guardalinee dopo un intervento difettoso su Hernandez.

Amar DEDIC 4,5 - Comico il liscio che regala a Giroud il pallone del tris. L'episodio più negativo in una serata in cui soffre dal primo all'ultimo minuto le avanzate da dietro di Theo Hernandez.

Oumar SOLET 5,5 - Patisce parecchio quando viene preso in velocità. In un'occasione viene salvato da Pavlovic. Esce all'intervallo (dal 46' BERNARDO 5 - Pronti-via e si perde Giroud su un pallone aereo: Krunic non lo perdona e segna. L'inizio della fine)

Strahinja PAVLOVIC 5 - Di positivo c'è un miracoloso salvataggio su Leão davanti al portiere. Ma salta a vuoto nell'azione del vantaggio rossonero e nella ripresa crolla.

Maximilian WÖBER 5,5 - Pericoloso nell'area del Milan, ficcante quando si sovrappone sulla fascia sinistra. Dietro, così come i compagni della retroguardia, regge appena un tempo e non arriva a chiudere su Krunic (dal 77' Andreas ULMER s.v.)

Nicolas SEIWALD 5 - Si vede e si sente poco. Non può far nulla per ribaltare il corso della situazione.

Lucas GOURNA-DOUATH 5,5 - Ha talento e lo utilizza in maniera ordinata. Ma dura appena un tempo, prima di inabissarsi assieme al resto della squadra (dal 64' Dijon KAMERI 5,5 - Timbra il cartellino)

Maurits KJAERGAARD 5,5 - Ha sul sinistro la palla giusta, ma viene murato da un super Kalulu. Sbuffa, si arrabbia, cerca in ogni modo di rendersi utile, ma non è serata.

Luka SUCIC 5,5 - Tenta di combinare qualcosa tra le linee e pare anche riuscirci, tra un sinistro velenoso e un taglio per Okafor. Poi anche lui abbassa il rendimento.

Junior ADAMU 5 - Poco reattivo sul colpo di testa vincente di Giroud, sprecone quando passa la palla a Tatarusanu a pochi metri dalla porta (dal 62' Benjamin SESKO 5,5 - Ha troppo poco tempo a disposizione per cambiare le sorti di una gara già decisa)

Noah OKAFOR 6 - All'andata giocò una grande partita, stasera è ancora una volta il migliore dei suoi. Anche se soltanto per una porzione di partita (dal 77' Sekou KOITA s.v.)

All. Matthias JAISSLE 5,5 - Schiera la solita squadra sbarazzina, ma in serate così bisogna stare attenti a ogni minimo dettaglio. E a San Siro non è accaduto.

