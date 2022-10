Si chiude la terza giornata di Champions League. La serata di mercoledì non regala grandi sorprese nelle altre partite di calcio internazionale. Prosegue la marcia trionfale del Real Madrid che vince contro lo Shakhtar per 2-1 al termine di un match dove i padroni di casa dominano in lungo e in largo, ma hanno il difetto di non chiudere l'incontro e subiscono il gol nell'unico tiro in porta degli ospiti. Nel girone G invece vittorie per il City che trionfa 5-0 contro il Copenaghen e rimane in testa a punteggio pieno , mentre al secondo posto c'è il Borussia Dortmund che vince a Siviglia per 4-1. Prosegue il momento nero degli andalusi che hanno solo vinto una partita in stagione, quella contro l'Espanyol.