Il Milan si presenta al debutto in Champions League dopo la pesante vittoria nel Derby contro l'Inter. Stefano Pioli ha parlato alla stampa alla vigilia del match contro il Salisburgo.

Sull'esaltazione post derby: "Il successo nel derby lo abbiamo archiviato la mattina dopo, questa è un'altra partita e una diversa competizione. Ora c'è un avversario complicato, nella scorsa annata in casa in Champions League non ha mai perso"

Pioli: "Ci abbiamo sempre creduto, tutti dalla stessa parte"

Ci sono delle possibilità di rivedere lo stesso 11 visto contro l'Inter: "Sì, come no. Sono scelte che farò domattina nella rifinitura. Oggi mi sembrava che tutti stessero bene, è la cosa importante. Le scelte per le rotazioni... Le avevo già preparate in precedenza, poi le partite mi diranno come interpretarle"

Sull'avversario: "Abbiamo preparato bene la partita, anche se il Salisburgo gioca un calcio molto moderno, con giocatori offensivi di qualità, di inserimento, giocano corto, giocano lungo. Dobbiamo affrontarli con rispetto e determinazione"

Infine la situazione infortunati: "Su Florenzi dobbiamo aspettare lo staff sanitario, Krunic inserito perché riteniamo che nella prossima gara di Champions possa essere inserito"

