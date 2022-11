Calcio

Milan, Pioli: "Il rinnovo di contratto? Ho apprezzato tanto, qui mi sento stimato"

CHAMPIONS LEAGUE - L'allenatore del Milan parla in conferenza stampa alla vigilia della decisiva sfida di San Siro contro il Salisburgo: "La società poteva allungarmi il contratto di un anno, ma l'ha fatto con tempi più lunghi. È un segnale della nostra visione, per cercare di far sempre più grande il Milan".

00:01:11, un' ora fa