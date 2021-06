Calcio

"Christian Eriksen siamo con te", i tifosi fuori dall'ospedale di Copenhagen per sostenere la loro stella

EUROPEI 2020 - I fan di Danimarca e Finlandia si sono radunati sabato notte fuori dal Rigshospitalet di Copenaghen, per mostrare la loro vicinanza al loro numero 10 che ha avuto un malore in campo durante la sfida d'esordio di Euro 2020. Il 29enne fantasista dell'Inter si trova in ospedale ricoverato in condizioni stabili e sta svolgendo una serie di esami approfonditi.

00:01:57, un' ora fa