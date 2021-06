Calcio

Copa America, L’omaggio magico a Maradona al debutto dell’Argentina

COPA AMERICA - Anche Rio de Janeiro, in occasione dell’esordio nella competizione dell’Argentina, ha reso omaggio a Diego Armando Maradona. Un'animazione 3D che mostra il Pibe de Oro che palleggia mentre cambiano le divise dei club in cui ha giocato in carriera sulle note di "Live is Life".

00:02:49, 2 ore fa