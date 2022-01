Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Gabon 8-7 dcr: gli highlights di una partita folle con i burkinabé che vanno ai quarti

COPPA D'AFRICA - Il gol di Bertrand Traoré sembrava essere sufficiente al Burkina Faso per accedere ai quarti di finale ma, in pieno recupero, il Gabon pareggia i conti con Ecuele-Manga nonostante le 'Pantere' fossero in 10 dal 67'. Ai supplementari il risultato non cambia, ma ai rigori la spuntano i burkinabé.

