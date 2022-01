Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Gabon - Tutta la gioia di Koffi: vince ai rigori e parte con le capriole

COPPA D'AFRICA - Il primo ottavo di finale si decide ai rigori dove a spuntarla è il Burkina Faso, anche grazie al suo portiere Koffi che ne para uno a Kanga. Dopo una serie interminabile (9 tentativi per parte), per fortuna i burkinabé la chiudono col centro di Ouedraogo. Può partire la festa e c'è l'incontenibe esultanza di Koffi che si cimenta in una serie di capriole.

00:00:17, un' ora fa