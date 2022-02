Calcio

Coppa d'Africa 2021, Burkina Faso-Senegal - Alla fine la decide comunque Onana: rivivi il rigore che ha parato a Touré

COPPA D'AFRICA - Per poco non comprometteva la finalina del Camerun con quella sua papera colossale nel primo tempo. Poi i Leoni Indomabili hanno compiuto la clamorosa rimonta da 0-3 a 3-3. Ai rigori, poi, Onana si è riscattato col tentativo neutralizzato a Blati Touré, decisivo per la conquista del 3° posto del torneo di casa.

