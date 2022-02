Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun - Aboubakar vince la classifica cannonieri e fa record: rivivi tutti i suoi 8 gol

COPPA D'AFRICA - Si chiude il torneo per il Camerun padrone di casa che, dopo la delusione per l'eliminazione in semifinale contro l'Egitto, centra almeno il 3° posto. 3-3 pirotecnico e poi vittoria ai rigori contro il Burkina Faso. Doppietta di Aboubakar che ha così raggiunto quota 8 gol nel torneo, realizzando un nuovo record della competizione (si intende col nuovo format).

00:04:26, 40 minuti fa