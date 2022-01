Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore 2-1: gli highlights. Leoni Indomabili ai quarti, ma Comore commovente

COPPA D'AFRICA - Le partite di questo torneo ci riservano sempre qualcosa di speciale e anche questa sera siamo stati accontentati. Le Comore provano a resistere contro il Camerun favorito, nonostante giochino senza portiere e con un uomo in meno dal 7'. In gol Toko Ekambi e Aboubakar, ma che paura per i padroni di casa col gol di M'Changama nel finale.

00:05:27, un' ora fa