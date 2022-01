Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore - Chaker Alhadhur, eroe delle Comore: tutte le parate del difensore-portiere

COPPA D'AFRICA - Il Camerun ha vinto solo 2-1 contro Comore, un risultato un po' a sorpresa considera la differenza tecnica tra le due squadre e il fatto che gli 'ospiti' fossero in 10 dal 7° minuto. Tutto merito di Chaker Alhadhur: di professione fa il terzino (destro e sinistro), ma questa sera è sceso in campo come portiere visto l'assenza in rosa degli altri estremi difensori. Che interventi!

00:01:31, 19 minuti fa