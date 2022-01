Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore - Le Comore resistono 39', poi segna Toko Ekambi servito da Aboubakar

COPPA D'AFRICA - Comore senza portiere, in 10 contro 11 e contro il Camerun favorito per la vittoria del torneo. Eppure sono serviti ben 29' per vedere il primo gol in campo. Quello di Toko Ekambi servito da Aboubakar: 3° gol in questa edizione per l'attaccante del Lione.

