Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Comore - Onana si riscatta: le sue parate decisive contro le Comore

COPPA D'AFRICA - Il suo avvio di gara non era stato dei migliori, con il prossimo portiere dell'Inter che per poco non regala gol alle Comore. Poi, però, il pronto riscatto dell'ex Barcellona che sfodera qualche intervento dei suoi a salvare il Camerun che ha sofferto le sortite offensive della squadra di Amir Abdou.

00:01:08, 8 minuti fa