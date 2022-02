Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Egitto - Dentro 106', fuori al 118' per far posto al rigorista Zizo: esce in lacrime Sherif

COPPA D'AFRICA - Cambio a tratti inspiegabile, ma il ct Queiroz è in tribuna. I suoi collaboratori avevano buttato nella mischia Sherif durante i tempi supplementari, ma dopo 12 minuti viene già sostituito. Un infortunio? No, perché deve far posto a Zizo che sarà uno dei protagonisti dell'imminente lotteria dei rigori.

00:00:40, un' ora fa