Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Egitto - Eto'o non ci crede: tutta la sua delusione dopo il terzo rigore sbagliato

COPPA D'AFRICA - Il neo Presidente della Federcalcio camerunese voleva cominciare il suo mandato con la vittoria in Coppa d'Africa. Il suo Camerun però esce in semifinale, eliminato dall'Egitto ai rigori. Al terzo errore consecutivo, Eto'o non ci vuole credere.

00:00:33, un' ora fa