Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Egitto - Salah a campo aperto: Onana salva tutto con un brivido!

COPPA D'AFRICA - Egitto molto più vivo nella ripresa grazie all'ingresso di Trezeguet, ma occhio all'errore di Hongla che per poco non regala un fantastico assist di Salah che si lancia a campo aperto. Salva tutto Onana in uscita, prendendosi comunque rischio col suo intervento.

00:00:32, 16 minuti fa