Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Etiopia 4-1: gli highlights della seconda vittoria di Zambo Anguissa, Hongla e Onana

COPPA D'AFRICA - Due vittorie su due per il Camerun con la Nazionale padrona di casa che vince ancora in ritmona. Avanti l'Etiopia con Hotessa, ma le doppiette di Toko Ekambi e Aboubakar (al 4° gol nel torneo) fanno vincere i Leoni Indomabili che strappano già il pass per gli ottavi di finale.

00:04:37, 15 minuti fa