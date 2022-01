Calcio

Coppa d'Africa 2021, Camerun-Etiopia - 4 minuti e Onana prende già gol: vantaggio di Hotessa

COPPA D'AFRICA - Come contro il Burkina Faso, il Camerun passa in svantaggio in avvio di gara. Contropiede perfetto dell'Etiopia che va a segno con Hotessa su assist di Gebremichael.

