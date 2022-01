Calcio

Coppa d'Africa 2021, Egitto-Marocco - Grande fair play di Salah che rincuora un Hakimi distrutto

COPPA D'AFRICA - Hakimi aveva fatto tutto il possibile per mettere in condizione il suo Marocco di accedere alla semifinale, ma nella ripresa ci ha pensato Salah a pareggiarla. Poi ancora l'attaccante del Liverpool a fornire l'assiste del 2-1 per l'Egitto che si qualifica. È il migliore in campo, ma non perde tempo per rincuorare un grande avversario che resta a terra distrutto.

00:00:17, un' ora fa