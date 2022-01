Calcio

Coppa d'Africa 2021, Gabon-Ghana - Il Gabon non restituisce palla e segna: ecco il perché della rissa a fine partita

COPPA D'AFRICA - Kyereh a terra per uno scontro di gioco, ma l'arbitro non chiama fallo. I giocatori del Ghana mettono la palla fuori per permettere le cure al proprio compagno ma, una volta giocata la rimessa laterale, il Gabon va fino in fondo trovando il gol del pareggio con Allevinah. Ecco spiegato il perché della rabbia a fine partita.

