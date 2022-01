Calcio

Coppa d'Africa 2021, Gabon-Marocco - Gol meraviglioso di Hakimi su punizione: il Marocco la pareggia con l'ex Inter

COPPA D'AFRICA - Appena incassato il gol dell'1-2, il Marocco si rituffa in avanti e conquista un buon calcio di punizione per i piedi di Hakimi. Già ci aveva provato contro Comore, ma ci fu la grande parata del portiere. Questa volta la manda sotto la traversa dopo l'estremo difensore di Gabon non ci può arrivare.

00:00:41, un' ora fa