Coppa d'Africa 2021, Guinea Bissau-Egitto 0-1: gli highlights della prima vittoria dei Faraoni targata Salah

COPPA D'AFRICA - Prima vittoria nella competizione per l'Egitto che batte la Guinea-Bissau col primo gol di Salah che apre il suo conto reti nel secondo tempo. Tante chance per i Faraoni che prendono ben tre pali, anche se - per quanto visto nel finale - la Guinea Bissau non avrebbe 'rubato' il pari. Il gol di Baldé è stato fantastico, ma annullato dal VAR. Decisione molto molto dubbia.

00:03:54, un' ora fa