Coppa d'Africa 2021, Malawi-Senegal 0-0: gli highlights del debutto di un Koulibaly così così. Senegal agli ottavi

COPPA D'AFRICA - Il Senegal fatica anche contro il Malawi, ma chiude comunque in testa al Gruppo B e si qualifica per gli ottavi di finale. Un solo gol fatto, e su rigore, tanto basta però per la qualificazione. C'è stato anche il debutto di Koulibaly, anche se il centrale del Napoli non ha giocato una grandissima partita.

00:03:36, 27 minuti fa