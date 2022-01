Calcio

Coppa d'Africa 2021, Mali-Guinea Equatoriale 5-6 dcr: gli highlights dell'eliminazione a sorpresa delle Aquile

COPPA D'AFRICA - Dopo la Costa d'Avorio e Nigeria, un'altra grande se ne va. È il Mali che fino ad adesso era stato implacabile dal dischetto (3 su 3 nella fase a gironi) ma che, contro la Guinea Equatoriale, è stata eliminata proprio dagli 11 metri. Per gli Nzalang Nacional è la seconda volta in assoluto in un quarto di finale.

00:03:38, 11 minuti fa