Calcio

Coppa d'Africa 2021, Mali - Tre rigori e tre gol: Ibrahima Koné, il cecchino

COPPA D'AFRICA - Mali bravo e fortunato a trovare un calcio di rigore a favore in ogni singola partita di questa fase a gironi. E, dal dischetto, Ibrahima Koné non ha tradito: tre tentativi e tre gol per l'attaccante del Sarpsborg 08.

00:01:25, un' ora fa