Calcio

Coppa d'Africa 2021, Nigeria-Tunisia 0-1: gli highlights della clamorosa eliminazione delle Super Aquile già agli ottavi

COPPA D'AFRICA - Erano i favoriti per il passaggio del turno e, anche, per la vittoria finale viste le 3 vittorie su 3 durante la fase a gironi. Qualcosa però non è andato e la Nigeria è stata eliminata dalla Tunisia andata a segno con Msakni ad inizio ripresa.

00:04:03, un' ora fa