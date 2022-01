Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Senegal-Capo Verde 2-0: gli highlights tra rossi e polemiche arbitrali. Koulibaly ai quarti

COPPA D'AFRICA - E, finalmente, il Senegal è riuscito a trovare gol su azione, con una magia di Mané e con un contropiede di Dieng. Ma che fatica contro un Capo Verde addirittura in 9 contro 11 per le espulsioni di Andrade (giusta) e del portiere Vozinha (che lascia qualche dubbio). Le vere polemiche sono sul gol di Mané, con Diedhiou che commette fallo ma l'arbitro non fischia.

00:04:58, un' ora fa