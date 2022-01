Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Capo Verde - Mané segna, esulta ma poi chiede il cambio per la botta subita: sta bene

COPPA D'AFRICA - Momenti comunque non facili da gestire e, infatti, lo staff tecnico del Senegal è stato violentemente messo in discussione per non aver sostituito immediatamente Mané dopo la botta in testa con Vozinha. Lui gioca altri 5 minuti, giusto il tempo di fare il gol dell'1-0, prima di finire a terra e chiedere il cambio.

00:01:04, un' ora fa