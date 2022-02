Calcio

Coppa d'Africa 2021, Senegal-Egitto - Il bel gesto di Mané e Koulibaly: vanno a rincuorare Salah e gli altri avversari

COPPA D'AFRICA - Sono i due giocatori più rappresentativi del Senegal, ma non solo per la loro qualità. Mané e Koulibaly sono andati a rincuorare gli 'sconfitti' della finale di Coppa d'Africa, in primis Mané che è andato a dare una pacca sulla spalla al suo compagno di club Salah.

