Coppa d'Africa 2021, Senegal-Zimbabwe 1-0: gli highlights. Keita non sfonda, Mané salva tutto al 97'

COPPA D'AFRICA - Vittoria più sofferta non poteva esserci per il Senegal che si è ritrovato con 10 elementi del gruppo squadra positivi al covid. Il trio Keita-Mané-Dia non sfonda, fino al 94' quando arriva un rigore per la squadra di Cissé e Mané non perdona dal dischetto.

00:06:23, un' ora fa