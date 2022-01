Calcio

Coppa d'Africa 2021, Tunisia-Mauritania - Msakni manca il rigore del 5-0: palo pieno!

COPPA D'AFRICA - Arriva il secondo rigore sbagliato per la Tunisia in questa Coppa. Dopo quello di Khazri contro il Mali al debutto, arriva anche quello di Msakni contro la Mauritania, con il centrocampista dell'Al-Arabi che centra in pieno il palo alla destra del portiere. Niente pokerissimo.

