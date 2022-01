Calcio

Coppa d'Africa 2021 - Zimbabwe-Guinea 2-1: gli highlights del ko degli elefanti che vanno comunque agli ottavi

COPPA D'AFRICA - Prima sconfitta nel torneo per la Guinea di Didier Six che si qualifica comunque come 2a agli ottavi di finale (grazie allo scontro diretto vinto col Malawi). Finisce 2-1 per lo Zimbabwe dopo le reti di Musona e Mahachi. Di Naby Keïta il gol della Guinea.

