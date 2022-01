Calcio

Coppa d'Africa, Capo Verde-Camerun - Garry Rodrigues, gran gol di tacco al Camerun: ma non basta per la qualificazione

COPPA D'AFRICA - Aboubakar aveva aperto la strada col suo 5° gol nella competizione, ma Capo Verde torna in partita nella ripresa col colpo di tacco di Garry Rodrigues. Con la rete del giocatore dell'Olympiacos, capoverdiani ancora in corsa per il passaggio del turno.

