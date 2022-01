Calcio

Egitto-Marocco 2-1 dts: gli highlights della vittoria in rimonta dei Faraoni. Salah in semifinale, Hakimi a casa

COPPA D'AFRICA - Partita cominciata a razzo dai Leoni dell'Atlante andati in vantaggio con il rigore di Boufal, procurato da Hakimi. Ma ci pensa Salah a ribaltare tutto: prima col pareggio ad inizio ripresa, poi con l'assist per Trezeguet ai supplementari. Sono i Faraoni a sfidare il Camerun in semifinale.

00:05:18, un' ora fa