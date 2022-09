Un nuovo sorprendente scenario potrebbe materializzarsi per i Mondiali. Dopo la discussa assegnazione al Qatar per l'edizione di quest'anno e il 2026 già conquistato dal trio Stati Uniti-Messico-Canada spunta una candidatura per il 2030: Arabia Saudita, Egitto e Grecia puntano ospitare la prestigiosa competizione internazionale e, stando a quanto riporta il Times, puntano a farlo assieme. Le tre nazioni puntano a coalizzarsi e a creare una clamorosa alternativa al duo Spagna-Portogallo, facendo leva sul possibile sostegno di ben tre confederazioni (asiatica, africana ed in parte europea).

Il progetto è tutt'altro che embrionale ed è di fatto già iniziato attraverso i colloqui sostenuti dal presidente della FIFA Gianni infantino con leader e funzionari dei tre paesi coinvolti, dallo sceicco Bin Salman al primo ministro greco Mitsotakis. Il ministro dello sport egiziano Sobhi, intanto, ha già preso accordi con gli omologhi saudita e greco: l'offerta sembra imminente e riguarderebbe un'eventuale edizione invernale. Attenzione, infine, all'incognita sudamericana: Argentina, Cile, Uruguay e Paraguay mirano a coalizzarsi per commemorare il centenario del Mondiale del 1930.

