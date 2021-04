Calcio

Calcio, Coppa del Re: Illarramendi alza la Coppa: la festa della Real Sociedad

COPPA DEL RE - "We are the Champions", La Real Sociedad fa festa: 1-0 all'Athetlic Bilbao ed ecco la Coppa del Re, consegnata all'infortunato Asier Illarramendi e sollevata poi da tutta la squadra.

00:02:38, 11 minuti fa