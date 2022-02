Nel "remake" della recente finale di Supercoppa, il Real Madrid di Carlo Ancelotti cade contro l'Athletic Bilbao per 1-0, al termine di un match durissimo dal punto di vista fisico ed estremamente bloccato per ciò che riguarda l'aspetto tattico. A decidere il match è la rete del subentrato Berenguer all'89'. Blancos ko ed eliminati dai baschi, già giustizieri nel turno precedente del Barcellona.

In virtù di questo risultato i biancorossi accedono alla semifinale di Coppa del Re, dove incontreranno il Betis, capace di affondare 0-4 la Real Sociedad nel match delle 20:00.

Athletic Bilbao, Inigo Martinez e Toni Kross a duello. Credit Foto Getty Images

IL TABELLINO

Athletic Bilbao (4-3-3): Agirrezabala, De Marcos, Yeray, Martinez, Yuri, N. Williams (dal 45' Berenguer), D. Garcia, Vesga, Muniain (dal 90' Balenziaga), R. Garcia (dal 68' Serrano), I. Williams

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Militao, Alaba, Nacho, Kroos (dal 76' Camavinga), Modric, Asensio, Casemiro, Lucas Vazquez, Vinicius (dal 60' Isco), Rodrygo

GOL - Berenguer (A)

ASSIST -

NOTE: AMMONITI - D. Garcia (A), Kroos (R), Modric (R), Yuri (A), De Marcos (A)

ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

6' GRANDE INTERVENTO DI COURTOIS! Il portiere belga si immola in uscita su un lancio lungo per Inaki Williams, bloccando il pallone.

19' CONTINUA L'ASSEDIO DELL'ATHLETIC. I padroni di casa sono andati vicini al vantaggio con un destro da fuori area di Garcia, alzato sopra la traversa da un altro grande intervento di Courtois.

45' INFORTUNIO PER NICO WILLIAMS. L'esterno basco si è fatto male alla coscia destra dopo essersi trovato a tu per tu con Courtois. Lascia il campo in lacrime, con suo fratello Inaki che prova a consolarlo. Athletic in 10 per questi ultimi 2' di recupero.

Nico Williams (Athletic) e Toni Kroos (Real Madrid) Credit Foto Getty Images

73' SALVA TUTTO NACHO! Cross al centro per Williams, scivolata di Militao con il pallone che resta però a centro area ed intervento super dello spagnolo che riesce all'ultimo secondo ad anticipare Muniain, pronto a calciare a botta sicura.

83' CASEMIRO, SI DIVORA L'1-0! Il brasiliano, lasciato solo a centro area, ha colpito troppo debolmente il pallone da distanza ravvicinata, permettendo ad Agirrezabala di bloccare senza problemi il pallone. Grandissima chance.

IL MIGLIORE

Thibaut COURTOIS - Altra prestazione di altissimo livello del portiere belga che nega in 3 occasioni nel primo tempo il vantaggio all'Athletic Bilbao. Se il Real è riuscito a rimanere in partita per così tanti minuti grande merito è dovuto certamente ai suoi guantoni.

IL PEGGIORE

VINICIUS JR - La fenomenale ala brasiliana, chiamata a caricarsi il peso dell'attacco delle Merengues sulle spalle vista l'assenza di Benzema, stecca l'approccio al match, innervosendosi nel duello con Garcia e non riuscendo mai a rendersi pericoloso.

IL MOMENTO SOCIAL

Le brutte immagini del lancio di bottiglie verso il pullman del Real Madrid.

Il tweet immediato di scuse dell'Athletic Bilbao.

