Tutto facile per il Paris Saint Germain che travolge 5-0 l'Angers al Parco dei Principi in un match valido per i quarti di finale di Coppa di Francia e stacca il pass per le semifinali. Mattatore della serata Mauro Icardi: l'ex capitano dell'Inter firma una tripletta andando a segno al 9', al 68' e al 90'. A completare il tabellino ci pensano Neymar, che al 65' mette a segno il gol del provvisorio 3-0, e un autorete di Manceau al 23'.

Pochettino: "Icardi titolare nelle prossime gare? Vedremo"

A fine partita, come riporta l'Equipe, Mauricio Pochettino si gode l'exploit di Icardi: "Sono molto contento della sua tripletta - le parole dell'allenatore del PSG -. Non ho ancora deciso se sarà titolare nelle prossime gare, ci penserò. Non è mai facile per un giocatore quando ha degli infortuni e una stagione difficile".

