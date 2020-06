Buffon: "La ripresa del calcio può dare una spinta a tutta l'Italia. Io gioco poco, ma sono al top"

Il portiere della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della finale di Coppa Italia, soffermandosi sull'importanza del calcio e sul suo ruolo in bianconero.

Gigi Buffon si appresta a giocare un'altra sfida decisiva, l'ennesima della sua carriera. Mercoledì sera contenderà la Coppa Italia al Napoli con la sua Juventus e nel frattempo il portiere bianconero ha parlato dell'importanza della ripresa del calcio italiano dopo lo stop forzato per il coronavirus. Queste le sue parole a DAZN.

La ripartenza? Credo che sia un discorso sociale, credo che realmente il campionato possa dare una spinta a tutta la nazione e che tutto ciò possa dare emozione alla gente. Ne abbiamo tutti bisogno.

Il titolare nella Juventus è Szczesny ma la Coppa Italia è il torneo di Buffon, che è ben consapevole del suo ruolo nella squadra bianconera e di quanto possa ancora contribuire alla causa. "Quest'anno giocando di meno è normale che quando scendo in campo ho il serbatoio carico di emozioni... il vero segreto per poter fare prestazioni al massimo è rinunciare alla quantità di partite, molte delle quali non ti prendono l'anima, ma quelle che faccio, le faccio in maniera intensa e dando delle risposte importanti perché fisicamente mi sento molto bene".

