Juventus, i convocati per la finale con il Napoli: ci sono anche Higuain e Demiral

Demiral e Higuain festeggiano in Bayer Leverkusen-Juventus

La società bianconera ha diramato la lista dei convocati per la sfida che vale la Coppa Italia. Sono 27 i giocatori a dispozione di Sarri, con i rientri importanti del difensore turco e del Pipita.

Juventus al gran completo per la finale di Coppa Italia contro il Napoli. La società bianconera ha diramato la lista dei convocati per la sfida che vale il primo trofeo stagionale. Non ci sono defezioni e rientrano due pedine importanti: Merih Demiral e Gonzalo Higuain.

I convocati

Coppa Italia Napoli-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming DA 40 MINUTI

Portieri : Buffon, Szczesny, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Bonucci, Danilo, Rugani, Demiral.

Centrocampisti : Pjanic, Khedira, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Matuidi, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadraro, Olivieri, Vaioni, Zanimacchia.

Play Icon WATCH Sarri se la prende: "Io ho fatto 8 promozioni. Finale dei sogni? Solo perchè ci siamo noi" 00:01:54

Coppa Italia Napoli-Juventus: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA