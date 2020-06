Gli azzurri si regalano la finalissima con la Juventus del 17 giugno. Conte eliminato, Ospina migliore in campo con almeno tre parate decisive. I nerazzurri si fermano in semifinale

Il tabellino di Napoli-Inter 1-1

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas (Dal 65' Fabian Ruiz), Demme, Zielinski (Dall'84' Allan); Politano (Dal 65' Callejon), Mertens (Dal 75' Milik), Insigne (Dall'84' Younes). All. Gattuso

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (Dall'88' Ranocchia), Bastoni; Candeva (Dal 72' Moses), Brozovic, Barella, Young (Dal 72' Biraghi); Eriksen (Dall'88' Sensi); Lautaro (Dal 72' Sanchez), Lukaku. All. Conte

Arbitro: Rocchi di Firenze

Gol: 3' Eriksen (I), 41' Mertens (N)

Ammoniti: Young, De Vrij, Ospina

Mertens - Napoli-Inter - Coppa Italia 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

3' - GOL! SUBITO INTER! 0-1! ERIKSEN batte il corner, traiettoria a giro, forse sfiora Di Lorenzo, Ospina ingannato.

32' - Gran cross di Young per il colpo di testa di Lukaku. Bravo d'istinto Ospina a respingere.

40' - Miracolo di Ospina. Candreva calcia benissimo da dentro l'area, ma Ospina é superlativo a una mano.

41' - GOL! MERTENS! 1-1! Sono 122 in azzurro, record storico. Gran lancio di Ospina, Insigne si invola e mette in mezzo per Mertens, che col destro non sbaglia. In contropiede il Napoli pareggia.

53' - Insigne. Si gira all'improvviso con il destro da dentro area spara su servizio di Mertens. Diagonale largo di poco!

76' - Moses per Sanchez, che finta e poi calcia col destro in diagonale da dentro area: palla fuori di poco.

77' - Punizione violenta di Eriksen dai 25 metri. Ospina in tuffo respinge.

82' - Altra parata fenomenale di Ospina, stavolta sul destro da centro area in corsa di Eriksen. Grande intervento del colombiano.

La statistica del match

122 - Dries Mertens é arrivato a quota 122 gol con la maglia del Napoli, diventando in solitaria il miglior marcatore della storia del club.

Il migliore

David OSPINA – Sul gol in avvio è colpevole, ma si riscatta poi con tre parate decisive (Lukaku, Candreva ed Erkisen nel finale). La ciliegina però è nel pallone da trequartista che fornisce a Insigne e che porta al pareggio: visione e giri giusti. Insomma, è lui il protagonista stasera.

Ospina - Napoli-Inter - Coppa Italia 2019-2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il peggiore

Lautaro MARTINEZ – Davvero una serataccia. Non entra mai in partita, non vede mai un pallone. L’ombra, insomma, del giocatore spumeggiante che fu e di cui avrebbe avuto bisogno l’Inter stasera.

Il momento social

