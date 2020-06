Napoli-Juventus e il precedente del 2012, quando Hamsik e Cavani furono decisivi per il trofeo

La sfida di mercoledì per la Coppa Italia ha un unico precedente: otto anni, fa al primo della Juventus di Conte. Ma a Roma furono gli azzurri allenati da Mazzarri a trionfare, trascinati dai suoi leader.

Pronti, via e il calcio italiano mette già in palio il primo trofeo. Mercoledì sera, all’Olimpico di Roma, Napoli-Juventus sarà la sfida decisiva per l’assegnazione della Coppa Italia 2020. Le due squadre hanno conquistato questo trofeo 18 volte, 13 i bianconeri e cinque gli azzurri. Ma in un solo caso si sono affrontate in finale: era il 20 maggio 2012, otto anni fa. Vi ricordate come andò a finire?

Edinson Cavani non sbaglia dal dischetto Credit Foto Eurosport

Il precedente è piuttosto recente, ma sembra una vita fa. La Juventus stava vivendo il primo anno di Conte e solo due settimane prima aveva conquistato da imbattuta lo Scudetto della rinascita post Calciopoli, beffando il Milan. Anche il Napoli aveva fatto passi da gigante dopo la promozione in Serie A del 2007, arrivando fino al terzo posto in campionato e alla qualificazione a una Champions League che mancava dai tempi di un certo Maradona (sì, si chiamava ancora Coppa dei Campioni). Sulla panchina, già da un paio anni, sedeva Walter Mazzarri. Per arrivare a quell'ultimo atto, i bianconeri avevano faticato agli ottavi col Bologna e in semifinale col Milan, passeggiando ai quarti con la Roma. Il Napoli si era sbarazzato di Cesena e Inter, prima di esser costretto a rimontare un miracoloso Siena in semifinale.

Le formazioni

Juventus (3-5-2): Storari; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Vidal, Estigarribia; Borriello, Del Piero.

Napoli (3-4-2-1): Marchetti; Aronica, Campagnaro, Cannavaro; Maggio, Dzemaili, Inler, Zuniga; Hamsik, Lavezzi; Cavani.

Da una parte la Juventus guidata da Alex Del Piero, alla 705esima e ultima partita in carriera con la maglia bianconera. Dall’altra il Napoli dei Tre Tenori: Lavezzi, Cavani, Hamsik. Il Napoli comincia alla grande quel match, mentre la Juve annaspa senza Chiellini. Poi il centrocampo bianconero sale di colpi e Marchisio reclama un rigore prima che si chiuda un divertente primo tempo. La ripresa, invece, vive di nervosismo. Al quarto d’ora, la coppia Bonucci-Storari compie la frittata, Lavezzi è un avvoltoio e si procura il rigore: Cavani è una sentenza, 1-0 Napoli. Conte toglie un buon Del Piero, per l’assalto finale con Vucinic. Ma il fortino azzurro regge e Hamsik chiude il match in contropiede, su assist di Pandev, prima del rosso al 90esimo a Quagliarella.

Il Napoli vince la Coppa Italia 2012 Credit Foto Eurosport

Coppa nella mani di capitan Cannavaro e Cavani capocannoniere. È il primo trofeo dell’Era De Laurentiis, che arricchirà il palmarès due anni dopo con un’altra Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Il Napoli non vinceva qualcosa dal 1991 (ancora la Supercoppa e ancora contro i bianconeri, in uno storico 5-1). Per la Juventus, invece, continuava la “maledizione” in questa competizione. A secco dal ’95 e con tre finali perse da allora, dovrà aspettare altre tre stagioni per conquistare il decimo titolo. Una curiosità: l'unico reduce di quella serata di otto anni fa è Leonardo Bonucci.

