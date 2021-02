Atalanta-Napoli, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2020/21, si é concluso con il punteggio di 3-1. Dopo lo 0-0 della gara di andata a Napoli, sono risultate decisive la rete Duvan Zapata e la doppietta di Matteo Pessina. Nerazzurri in finale.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino (Dal 72' Caldara), Djimsiti; Sutalo, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina (Dal 90' Pasalic); Muriel (Dal 56' Ilicic), Zapata. All. Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj (Dal 42' Mario Rui); Elmas (Dal 46' Politano), Bakayoko (Dal 64' Demme), Zielinski (Dal 64' Lobotka); Lozano, Osimhen, Insigne. All. Gattuso

10' - ZAPATA! GOL! 1-0 Atalanta! Che gol! Raccoglie ai 25 metri e calcia di potenza in diagonale a mezza altezza. Missile che non lascia scampo a Ospina.

16' - PESSINA! GOL! 2-0 Atalanta! Che dominio! E che altra azione. Gosens dentro con un filtrante potente per ZAPATA, sponda di prima per Pessina, che non sbaglia.