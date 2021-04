Cagliari-Verona, sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A 2020/21 , si giocherà allo stadio Sardegna Arena di Cagliari sabato 3 aprile con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Semplici affronta quella di Juric. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Rugani, Godin, Klavan; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Serie A Volata salvezza: Parma, Cagliari e Torino rischiano grosso 23/03/2021 A 16:51

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ceppitelli, Rog, Sottil, Tramoni, Tripaldelli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Squalificati: Dawidowicz

Indisponibili: Colley, Ruegg, Vieira

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto sette delle ultime 11 sfide contro il Cagliari in Serie A (2N, 2P), due in più che nelle prececedenti 20 contro i sardi nel torneo (7N, 8P).

Cagliari e Verona potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la seconda volta, dopo il 1972/73.

Per la terza volta nella sua storia il Cagliari ha perso 16 delle prime 28 gare stagionali di Serie A, dopo il 2007/08 e il 1975/76 - i sardi però potrebbero registrare 17 sconfitte dopo 29 partite in una singola stagione per la prima volta in Serie A.

Il Verona ha perso le ultime tre partite di campionato, è da maggio 2018 che non infila almeno quattro sconfitte di fila in Serie A, sette in quel caso con Fabio Pecchia alla guida.

Il Verona ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato (1V, 1N), dopo che era rimasto imbattuto in tutte le sette precedenti (3V, 4N).

Il Verona ha vinto otto delle ultime 10 partite contro squadre che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica (2P).

Solo la Juventus (otto) ha subito meno gol del Verona (nove) negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A.

Il Verona è l’avversaria contro cui João Pedro del Cagliari ha disputato più minuti in Serie A (296) senza mai riuscire a segnare.

Solo Illan Meslier del Leeds e Sam Johnstone del West Bromwich (entrambi 115) hanno effettuato più parate di Alessio Cragno del Cagliari (111) in questa stagione nei top-5 campionati europei.

Il Cagliari è la vittima preferita di Nikola Kalinic del Verona in Serie A (sei gol in sei sfide), inclusa la sua seconda ed ultima tripletta nel torneo, risalente all’ottobre 2016 con la Fiorentina proprio in Sardegna.

Fantacalcio: i consigli per la 29a giornata di Serie A

Serie A Verona-Atalanta 0-2, pagelle: Malinovskyi super, Barak delude 21/03/2021 A 14:59