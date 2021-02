Calcio

Calcio, Coppa Italia, Juve-Inter, Antonio Conte: "Fallimento senza scudetto? Vince una squadra sola"

COPPA ITALIA - L'allenatore dell'Inter commenta l'eliminazione in semifinale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 contro la Juventus nella gara dello Stadium. Antonio Conte non ritiene giusto parlare di "fallimento" se non arrivasse lo scudetto e parla di "gap con la Juve diminuito".

