Calcio

Conte: "Eriksen? Sempre detto che è un ragazzo positivo, lo coinvolgiamo in tutto e per tutto"

COPPA ITALIA - Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo ai supplementari contro la Fiorentina, il tecnico dell'Inter Antonio Conte commenta così l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i nerazzurri sfideranno il Milan. In particolare l'attenzione è su Eriksen, proposto per 120 minuti come regista.

